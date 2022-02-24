На Ленина из-за ДТП на путях встали трамваи

В Екатеринбурге сегодня утром встали трамваи на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского. По предварительной информации, на трамвайных путях случилось ДТП.

Приложение «Общественный транспорт» показывает, что трамваи, которые должны следовать по Ленина в сторону УПИ, движутся в объезд – через Луначарского, Пионерскую и далее, либо разворачиваются на Луначарского в сторону цирка.

«На ВИЗе 18-е трамваи даже из депо не выезжают, 2-й трамвай едет в объезд», – сообщают жители Екатеринбурга.

Судя по «Яндекс.Пробкам», затруднено и движение автомобилей и автобусов. Затор тянется от Репина до площади 1905 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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