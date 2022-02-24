«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону, другие перевозчики пока рейсы не отменяют

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону на 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В связи с закрытием воздушного пространства для полётов гражданской авиации, граничащих с Украиной областях, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24.02.2022», – говорится в срочном сообщении.

По данным онлайн-табло Кольцово, из Екатеринбурга в Краснодар самолет должен был вылететь в 11:30. «Новый День» направил в пресс-службу «Уральских авиалиний» запрос, что делать пассажирам и как они могут сдать билеты.

Интересно, что другие авиакомпании пока таких решений не приняли. Сегодня в 15 часов из Екатеринбурга запланирован рейс в Ростов-на-Дону компании NordStar. В кол-центре перевозчика сообщили, что пока он не отменен. «На текущий момент информация о рейсе не менялась. Если что-то изменится, пассажиры получат СМС», – сообщили там.

Дополнено. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что возврат билетов производится по месту приобретения.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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