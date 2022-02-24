«Меня на войну призывают». Студентам УрФУ присылают повестки в военкомат

Некоторые студенты УрФУ получили повестки в военкомат, родители обеспокоены, что молодых людей призывают на службу.

Как сообщили «Новому Дню» второкурсники физико-технического и механико-математического факультета, в понедельник и вторник они получили повестки в военкомат с формулировкой «для уточнения данных».

«Мама в ящике нашла, думала, числанули (отчислили) меня. Щас уже начали думать, что меня на войну призывают, война же началась. 2 марта надо прийти в военкомат, вот пойду, посмотрим, что скажут», – рассказал «Новому Дню» один из второкурсников, пожелавший не раскрывать своего имени.

Однако в военном комиссариате Свердловской области эти догадки опровергли, сообщив, что повестки присылают студентам в рамках плановой проверки. «У нас идет плановая работа – проверка учетных данных, это нормальная ежегодная практика, проводится все время. К примеру, поменялся телефон, домашний адрес, место учебы, работы и т.д. Ничего страшного в этом нет», – пояснили «Новому Дню» в военном комиссариате Свердловской области.

«Новый День» также направил запрос в Уральский федеральный университет с вопросом, могут ли студентов, в условиях нынешней политической ситуации, призвать на военную службу. Как только ответ придет, мы его опубликуем.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Екатерина Норсеева

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