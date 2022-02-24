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Четверг, 24 февраля 2022, 12:57 мск

Новости Екатеринбург

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Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области вновь растет

В Свердловской области четыре дня подряд растет заболеваемость Covid-19. За минувшие сутки выявлено 4166 новых случаев, в том числе в Екатеринбурге 1598. За один день были госпитализированы 196 заболевших.

По данным регионального оперштаба, сейчас в больницах находятся 693 пациента в тяжелом состоянии (в том числе 253 подключены к аппаратам ИВЛ). В состоянии средней тяжести госпитализированы 4830 свердловчан. Остальные заболевшие лечатся амбулаторно. Оперштаб подтвердил еще 6 смертей пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни 10227 жителей Среднего Урала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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