В центре Екатеринбурга на 4 дня откроется цветочная ярмарка

Пешеходная территория на пересечении Театрального и Банковского переулков в центре Екатеринбурга на четыре дня превратится в цветочную ярмарку.

Об этом сообщил сегодня в ходе онлайн-брифинга председатель городского комитета по товарному рынку Иван Бескрёстнов. Цветочная ярмарка будет открыта 5, 6, 7 и 8 марта с 10:00 до 16:00. Администрация оборудует там торговые места и приглашает к участию предпринимателей. Для оформления соответствующих документов необходимо обратиться в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок». Спикер отметил, что количество мест ограничено, поэтому потенциальным участникам желательно заранее заключить договор.

«Те, кто занимается незаконной торговлей, могут быть привлечены к административной ответственности», – предупредил председатель комитета по товарному рынку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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