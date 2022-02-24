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Четверг, 24 февраля 2022, 13:36 мск

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Экономист объяснил, надо ли обналичивать вклады на фоне украинского кризиса

Кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Константин Юрченко в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» прокомментировал действия некоторых россиян, на фоне новостей о происходящем на Украине начавших обналичивать банковские вклады, покупать доллары и евро, а также делать крупные покупки. «Это неудачная идея. Паниковать зачем? Надо было «до» делать. Как показывает практика, из истории других стран и нашей страны, любое решение, принятое в точке паники, оказывается неверным», – подчеркнул он.

По словам Юрченко, вскоре ситуация стабилизируется. «Рынки пошарахаются несколько дней, но будут возвращаться к равновесию. Не нужна беготня ни по банкам, ни по магазинам, ни по валютным обменникам. Неделю назад были разговоры, что рубль до 68 [рублей за доллар] подорожает, мы однозначно эти варианты отметаем, но к прежним значениям рынки будут возвращаться. Это не первый и не последний случай, хотя и неприятный», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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