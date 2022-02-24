Музей истории Екатеринбурга приостановил развлекательные мероприятия из-за событий на Украине

Музей истории Екатеринбурга заявил о временной приостановке развлекательных мероприятий на своих площадках из-за украинского кризиса.

В сообщении на официальной странице музея в фейсбуке говорится, что такое решение принято в связи с «полной неуместностью в сложившейся ситуации» проведения таких экспозиций.

В частности, не состоятся запланированные открытия выставок «Система озер» и «Форма фотографии: от пустоты к пространству» в Доме Метенкова. Сам музей будет открыт для посещения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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