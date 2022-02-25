Выпускников театрального института приглашают служить в ФСБ Карелии (СКРИН)

Выпускников Екатеринбургского театрального института приглашают служить по контракту в пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия. Такое сообщение появилось в официальных соцсетях вуза.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан из числа студентов, окончивших (оканчивающих) образовательную организацию в 2021 (2022) году, для поступления на службу в органы безопасности Российской Федерации без прохождения военной службы по призыву», – говорится в объявлении, которое разместил администратор группы ЕГТИ.

На сайте управления ФСБ по Карелии указано, что контрактники получают денежное довольствие 50-94 тысячи рублей в месяц, отпуск у них 60 суток, а также молодым людям предоставляют служебное жилье.

В ректорате ЕГТИ пообещали, что пресс-секретарь вуза чуть позже расскажет, почему будущим актерам вдруг предложили поменять сцену на службу в армии, а также не появилось ли таких желающих.

Между тем в комментариях под записью студенты уже обсуждают: «Бардак, в Карелию в ссылку».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»