В Чехии отменили бой между русским и украинцем

В Чехии отмене бой между российским бойцом ММА Артуром Караваевым, который представляет клуб «Архангел Михаил» из Екатеринбурга, и украинским спортсменом Андреем Калашниковым. Решение было принято сегодня менеджментом организации Oktagon. По информации «Нового Дня», это было сделано из соображений безопасности – могли произойти провокации в отношении россиянина. «Караваев и Калашников уже находятся в Чехии и узнали об отмене боя за несколько часов до взвешивания. При этом оба бойца получат гонорары, а в будущих поединках будет действовать повышающий коэффициент», – сообщили в пресс-службе организации RCC.

В Oktagon прокомментировали решение следующим образом: «Мы поддерживаем Андрея, у которого есть украинские корни, часть его семьи находится там. Сам он больше всего хотел поединка. В то же время мы хотим заявить, что Артур – наш друг и отличный боец. За месяцы, прошедшие с момента его победы, в нашей организации ничего не изменилось и не могло измениться. Всякий раз, когда это возможно, мы были бы рады видеть его».

В RCC уточнили, что после возвращения Караваева в Екатеринбург ему подберут соперника на одном из предстоящих турниров на Урале. В декабре прошлого года уральский боец подписал контракт с Oktagon на четыре боя. Встреча с Калашниковым должна была стать первой по этому соглашению.

Екатеринбург, Елена Сычева

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