Воплощение мечты о комфортной жизни рядом с развитой инфраструктурой: начались продажи квартир в новом доме «Ольховского парка» (ФОТО)

Компания «Форум-групп» открыла продажи квартир в очередной новостройке «Ольховского парка». Продолжение известного жилого комплекса образует полноценный жилой квартал с обособленной и просторной территорией двора с огромной площадью в 2,5 га. Следующая очередь будет состоять из 4 домов, один из них уже сдан, еще один – строится. Сегодня, 25 февраля, объявлен старт продаж третьего, самого высокого в этой очереди – 32-этажного дома.

«Великолепное расположение – одно из достоинств жилого комплекса «Ольховский парк», – рассказывают в компании «Форум-групп». – ЖК находится в квартале улиц Колмогорова – Одинарка – Готвальда. Лишь перешагнув порог своего дома, вы оказываетесь рядом с красивым водоемом, образовавшимся на реке Ольховке. В самом начале строительства жилого квартала компания-застройщик провела процедуру очистки воды и благоустройство территории. Теперь это любимое место для прогулок жителей и излюбленная локация для кормления уточек». Легким шагом жители «Ольховского парка» могут добраться до самых важных культурных и спортивных объектов города. Например, всего за 20 минут, любуясь городской набережной Исети, вы сможете дойти до исторического центра Екатеринбурга. Впрочем, найти всё необходимое для комфорта жители смогут, даже не выходя с территории жилого комплекса: «В уже построенной очереди «Ольховского парка» есть все, что может понадобиться для удобства: супермаркет, салон красоты, уютный ресторан и кофейня, фитнес-клуб».

«Яркие фасады жилого комплекса обращают на себя внимание издалека, сочетание полюбившейся теплой гаммы и оттенков состаренной меди запоминается. «Ольховский парк» по праву стал неотъемлемой и знаковой частью центра уральской столицы. При его создании мы вдохновлялись застройкой нью-йоркского района Манхеттен с его орнаментами ар-деко и теплыми цветами каменных домов, – отмечают архитекторы компании «Форум-групп». – Большие ровные плоскости фасада делятся на ярусы. Крупная пластика формирует близкие ракурсы и узнаваемый силуэт города». Для жителей дома эта конфигурация позволяет получить максимальное количество естественного освещения в квартирах. Днем во всех помещениях будет много солнца, а когда стемнеет, жители смогут любоваться видом ночного города и звездным небом. Новый 32-этажный дом, благодаря высотности, будет одним из самых заметных в комплексе.

В «Ольховском парке» создана особая уютная атмосфера. «Свободный от машин двор является пространством для людей. Игровые, спортивные площадки, места для прогулок, душевных разговоров и живописные ландшафты для фотосессий – все эти зоны, словно острова, между которыми так увлекательно путешествовать», – демонстрируют специалисты компании-девелопера. На игровых площадках детям будет по-настоящему интересно, ведь здесь появится развивающая среда, где ребенок почувствует тесную связь с природой и проявит творческие способности: «Дети разного возраста найдут здесь развлечение по душе. Например, площадка для детей до 7 лет оборудована качелями, каруселями-вертушками, лазалками, более сложные элементы, такие как холмы, брусья, тоннели, расположены на площадке для ребят от 6 до 12 лет, они предполагают уже более активную и познавательную игру».

Над озеленением в новой очереди архитекторы поработали творчески: «Во дворе появится сквер-аллея с лежаками, искусственные холмы, зеленый газон, где летом вам будет приятно устроить небольшой пикник семьей или с соседями. Применяется концепция многоярусного и всесезонного озеленения. Растения высаживаются разных размеров и с разным периодом цветения, поэтому весь год ваш двор будет ярким и цветущим». В комплексе предусмотрена специальная двухуровневая подсветка двора, а также специальные световые архитектурно-игровые элементы – световые качели и скамейки. «Вечером и после заката солнца ваш двор будет смотреться волшебно», – делятся специалисты «Форум-групп».

Система паркования предполагает несколько опций на выбор. Автомобили можно оставить на парковках вдоль улицы Колмогорова, также есть возможность приобрести машиноместо в наземном многоуровневом паркинге, строительство которого начнется в скором времени.

Все входы в подъезды организованы на уровне земли, что порадует родителей с колясками, спортсменов с велосипедами и самокатами. «Благородные цвета внутренней отделки мест общего пользования, точечное освещение, бесшумные лифты – это важные элементы комфорта, которые оценят и жители, и гости «Ольховского парка». На первом этаже предусмотрен специальный санузел с лапомойником для домашних питомцев, домой ваш любимый четвероногий будет подниматься уже с чистыми лапками, – говорят в «Форум-групп». – На первых этажах спроектированы колясочные. В подвале предусмотрены кладовые от 3 до 9 квадратных метров, где вы сможете оставить сезонные или крупногабаритные вещи, чтобы не занимать ими пространство в квартире».

Рациональные планировки с оптимальным зонированием и возможностью удобной организации мест хранения – это то, что ищет сегодня современный покупатель жилой недвижимости. Архитекторы «Форум-групп» профессионально ответили на этот запрос: «Процесс выбора планировки квартиры в новом доме доставит вам удовольствие. Здесь вы сможете выбрать квартиру, которая будет соответствовать именно вашему сценарию жизни. При создании 34 планировочных решений квартир мы заложили характеристики, которые позволили сделать жилое пространство максимально функциональным и уютным: увеличенная высота потолков на двух последних этажах, светлые комнаты с большими окнами, вместительные прихожие и многое другое, – рассказывают специалисты. – Если вы желаете создать интерьер нового дома, основываясь на своем проекте, лучшим вариантом станет квартира с отделкой «под чистовую». Если вашей семье необходимо заехать в квартиру сразу, то чистовая отделка – это то, что нужно. Чистовая отделка предполагает установку дверей, стены с обоями, готовыми под покраску, укладку ламината и устройство натяжного потолка». Цены на квартиры-студии в новом доме начинаются с отметки 5,1 млн рублей, 1-комнатную квартиру можно будет приобрести за 5,7 млн рублей, а стоимость просторных 3-комнатных квартир составит уже порядка 8,8 млн рублей.

В вопросах комфорта и безопасности мелочей не бывает, уверены в компании «Форум-групп»: «В проекте «Ольховского парка» мы уделили особое внимание чистоте и качеству воды. Прежде чем дойти до квартиры, она проходит трехступенчатую очистку». В комплексе установлены собственная котельная и высокотехнологичная система отопления. Подачу тепла в квартиры регулирует собственная сервисная компания, исходя из температуры наружного воздуха: жителям не придется мерзнуть в ожидании отопительного сезона или, наоборот, открывать окна, чтобы в квартире стало чуть прохладнее. Это позволяет экономить расходы на горячую воду на 30-40%. Для удобства клиентов в центральном корпусе ЖК «Ольховский парк» расположен офис сервисной компании, где жители могут оплатить счета, оставить заявку на ремонт оборудования или дать обратную связь по качеству сервиса. Также для жителей комплекса работает специальное мобильное приложение Forum Service для решения всех задач в удаленном формате.

Екатеринбург, Елена Васильева

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