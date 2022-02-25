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Пятница, 25 февраля 2022, 13:24 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге пройдет митинг в поддержку Донбасса

Завтра днем в Екатеринбурге пройдет митинг в поддержку Донбасса. Акция начнется на площади Труда в полдень. Организаторами выступает екатеринбургское казачье общество «Исетская линия».

Накануне в Екатеринбурге прошли стихийные антивоенные митинги, в ходе которых полиция задержала несколько десятков человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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