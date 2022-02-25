Завтра днем в Екатеринбурге пройдет митинг в поддержку Донбасса. Акция начнется на площади Труда в полдень. Организаторами выступает екатеринбургское казачье общество «Исетская линия».
Накануне в Екатеринбурге прошли стихийные антивоенные митинги, в ходе которых полиция задержала несколько десятков человек.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube