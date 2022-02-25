iHerb предупредил клиентов о задержке посылок в Россию. Покупатели ищут обходные пути

Крупнейшая платформа по продаже БАДов iHerb сегодня оповестила своих клиентов из России, которые уже сделали заказы, о том, что посылки будут задерживаться – срок доставки увеличился до 30 дней (против обычных 10-14 в среднем). Новые заказы в Россию сделать невозможно.

Тем не менее, российские покупатели ищут лазейки. Один из способов предлагает Boxberry. У компании есть опция «Доставка из США», клиенты могут оформить заказ на стороннем сайте, в том числе iHerb, указав в качестве адреса получателя пункт Boxberry в Делавере (адрес можно посмотреть в личном кабинете сервиса доставки), а уже оттуда посылка придет в Россию на истинный адрес покупателя. На сайте по продаже БАДов в настройках также нужно сменить страну с России на США.

Правда, расплатиться на iHerb картами российских банков – как дебетовыми, так и кредитными, – не получится из-за санкций, введенных в отношении РФ американским правительством. Заплатить можно только через сервис PayPal или картами иностранных банков. «Мы перевели деньги моей подруге, она живет в Казахастане, у нее местная карта, все прошло, теперь ждем посылку», – рассказала «Новому Дню» покупательница из Екатеринбурга.

В аккаунтах, посвященных закупкам товаров с iHerb, в инстаграме также обсуждают пути обхода запрета на оформление заказов из России, а также Молдовы, Беларуси, Украины. Покупатели из этих стран тоже не могут оформить покупку на платформе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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