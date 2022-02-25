«Какие концерты? Война!» Несколько исполнителей отменили выступления в Екатеринбурге

Несколько музыкальных коллективов и исполнителей отменили концерты в Екатеринбурге из-за нестабильной политической ситуации.

Московская рок-группа «Тараканы» отложила свой концерт, посвященный своему 30-летию. «В связи со сложившейся ситуацией и боевыми действиями мы вынуждены приостановить продажи билетов. Концертов в назначенные даты в Екатеринбурге, Перми, Кирове и Ижевске не будет», – написали в официальном сообществе группы. В комментариях, ожидаемо, начали спрашивать, как вернуть деньги за билет. Пока о переносе концерта или его полной отмене «Тараканы» не написали.

Также выступление в Екатеринбурге отменил хип-хоп-исполнитель Элджей. «В связи со сложившейся ситуацией принял решение перенести концерты в Екатеринбурге и Челябинске», – написал Элджей в своем инстраграме. В комментариях под его постом подписчики оставили шесть сотен комментариев с хештегом «нетвойне», а некоторые фанаты певца выразили мнение, что в военное время устраивать концерты нельзя. «Какие концерты? Война!» – пишет подписчик.

Фанаты знаменитых российских исполнителей волнуются, что в конце февраля – начале марта в Екатеринбурге вообще не будет концертов. Подписчик официального сообщества рок-группы «План Ломоносова», которая выступала в городе вчера, испуган, что в ближайшее время будут отменены все запланированные концерты: «Хорошо, успели отыграть. У меня билеты куплены на Люмен, на Князя, на Бутусова! Они никто не приедут теперь».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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