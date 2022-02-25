Вместо протестов в центре Екатеринбурга – полиция и сбор помощи пострадавшим на Донбассе (ФОТО)

Сегодня правоохранительные органы заранее решили подготовиться к возможным акциям протеста: в центр Екатеринбурга стянуты десятки машин спецтехники, сотрудники полиции дежурят на трех площадках.

Как передают наши корреспонденты, полицейских много на площади 1905 года, на площади Труда и на Октябрьской площади: все три точки – потенциальные места сбора протестующих. Вчера, например, пикетчики, выступающие против войны, долгое время находились у памятника Ленину, а затем отправились к Татищеву и де Геннину.

Кроме того, на площади Труда и Октябрьской площади к вечеру пятницы установили две палатки, в которых идет сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Примечательно, что широко открытие пунктов сбора нигде не анонсировалось. Не исключено, что их поставили затем, чтобы занять площадки, облюбованные участниками протестных акций.

Корреспонденту «Нового Дня» полицейский, который дежурит на площади, сказал, что они будут стоять до 19 часов. По другой информации, правоохранителям дана команда находиться в центре города до 21 часа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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