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Вторник, 1 марта 2022, 17:20 мск

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В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП случилось неподалеку от корпуса УрФУ. Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли две машины скорой помощи и транспорт МЧС.

По предварительной информации, в аварии есть как минимум один пострадавший. Как сообщили «Новому Дню» в городском управлении ГИБДД, мужчину осматривают медики скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют обстоятельства ДТП. Подробности о причинах аварии появятся позднее, пообещали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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