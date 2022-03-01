В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина столкнулись два пассажирских автобуса. ДТП случилось неподалеку от корпуса УрФУ. Очевидцы сообщают, что на место происшествия прибыли две машины скорой помощи и транспорт МЧС.

По предварительной информации, в аварии есть как минимум один пострадавший. Как сообщили «Новому Дню» в городском управлении ГИБДД, мужчину осматривают медики скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют обстоятельства ДТП. Подробности о причинах аварии появятся позднее, пообещали в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»