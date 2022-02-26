За сутки на Урале коронавирусом заболели 4,5 тысячи человек

В Свердловской области за сутки коронавирус выявлен у 4554 человек, на жителей Екатеринбурга приходится 1465 случая. С марта 2020 года, когда началась пандемия, число случаев составило 341 037.

«Состояние 671 госпитализированного оценивается как тяжелое, 341 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 260 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе.

За сутки от коронавируса умерли восемь человек. Всего в регионе скончались 10 243 человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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