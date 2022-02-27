Отменены рейсы в Будапешт из Екатеринбурга и обратно

Компания «Уральские авиалинии» отменила рейсы из Екатеринбурга в Будапешт и обратно. Информация подтверждается онлайн-табло аэропорта Кольцово.

По данным «Нового Дня», перевозчику не удалось договориться о путях облёта стран, которые ввели запрет на нахождение в воздушном пространстве российских самолётов. Речь идёт, напомним, о Польше, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии, Румынии, а также Украине и Великобритании.

«Отменен рейс из Будапешта в Екатеринбург, а в Жуковский будет рейс сегодня только на вывоз, в Будапешт полетит без пассажиров», – сообщили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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