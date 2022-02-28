Из-за тумана шесть рейсов отправили в Челябинск, вылет 11 рейсов из Екатеринбурга задерживается

Из-за тумана сегодня утром была затруднена работа аэропорта Кольцово. Три рейса ушли на запасной аэродром в Челябинск. Из Екатеринбурга задержали вылет 11 самолетов.

По данным онлайн-табло, в Челябинск отправлены два рейса из Сочи и один из Египта. Из Екатеринбурга задержаны вылеты в Москву, Казань, Салехард, Сочи и другие города.

«Из-за сложных метеоусловий в Кольцово шесть рейсов ушли на запасной аэродром в Челябинск, задерживается вылет 11 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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