Глава ВЦИОМ спрогнозировал, кто в России сильнее всех пострадает от санкций

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров предположил, что западные санкции в большей степени повлияют на обеспеченных граждан России, чем на малоимущих. Такое мнение он высказал на личной странице в соцсети, подчеркнув, что это его собственный экспресс-анализ, а не официальное исследование ВЦИОМ. «Как сегментация, так и прогноз – на скорую руку. В цифрах не уверен – дал оценочно, просили читатели», – уточнил Федоров.

Эксперт поделил российское общество на следующие страты:

«1. Высший класс (примерно 0,5% населения). «Глобус Гурмэ» – личные повара и фермы – все потребление и активы долларизованы – «Бентли» и/или «Роллс-Ройс» – отдых на Сен-Барте и в Куршавеле. Влияние санкций – среднее (есть ВНЖ и активы за границей, личные самолёты и т.д.)

2. Верхний средний класс (примерно 4,5% населения). «Азбука вкуса» – доходы/активы в рублях и долларах – квартира/загородный дом в собственности – БМВ или «Мерседес» – отдых в Европе и экзотических странах каждый год/дважды в год, последнее время реже. Влияние санкций: очень высокое (инфляция, удорожание импорта, закрыт выезд в Европу, исчезает перспектива «спокойной и сытой старости»).

3. Средний средний класс (примерно 15% населения). «Перекрёсток»/«Лента»/«Метро» – доходы в рублях, потребление во многом импортное – ипотека – «Хендэ» или «Киа» – отдых в Турции/Египте каждый год, в последнее время в Крыму/на Кавказе. Влияние санкций: высокое (инфляция, экономический кризис, исчезает перспектива продвижения по социальной лестнице, угроза резкого снижения доходов).

4. Нижний средний класс (примерно 30% населения). «Ашан»/«Пятёрочка» – все доходы в рублях – потребкредиты – мечта об ипотеке – «Лада» или китайские машины – отдых в Турции или Египте раз в три-пять лет, в остальное время у родственников/знакомых по России. Влияние санкций: среднее (инфляция, экономический кризис).

5. Низший класс (примерно 40% населения). «Копейка» – все питание домашнее – все доходы в рублях – микрокредиты – опора на огород и сеть родственно-дружеской взаимопомощи – отдых на даче или в гостях у родственников. Влияние санкций: низкое (низкий и слабо связанный с импортом уровень потребления).

6. Андеркласс (примерно 10% населения – те, кто за чертой бедности). Несетевая розница/помойки/благотворительность – неустойчивые доходы – жизнь впроголодь – отдых отсутствует. Влияние санкций: отсутствует».

«В целом, главный удар – по верхне-средним слоям. Они сегодня больше всего и паникуют, что с учётом их образа жизни вполне рационально. Низшие слои более спокойны, что тоже рационально», – резюмирует эксперт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»