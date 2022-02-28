Из-за изменения маршрута полета рейсы из Египта прибывают с задержкой

Рейсы из Египта в Екатеринбург стали прибывать с задержкой. Теперь самолетам приходится облетать территорию Украины – над Казахстаном. Время полета увеличивается более чем на час.

В частности, сегодня задерживается рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. Он должен был прибыть в 07:05, сейчас стоит время прибытия 11:20. Вылет из Кольцово в Хургаду также задержан: вместо 08:40 туристы полетят в 12:30.

«В связи с рекомендациями авиационных властей авиакомпания «Россия» проработала альтернативные маршруты выполнения рейсов в обход зоны, закрытой для полетов воздушных судов гражданской авиации. Скорректированы маршруты рейсов из Москвы (Шереметьево) в Сочи, Хургаду, Шарм-аль-Шейх, Дубай, на Гоа, из Санкт-Петербурга в Хургаду, Шарм-аль-Шейх, Дубай, из Екатеринбурга в Хургаду и другие

Обращаем ваше внимание, что полетное время по этим направлениям увеличено. В связи с этим изменено на более позднее время вылетов обратных рейсов, – сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». – Другие рейсы, кроме ранее отмененных, выполняются точно в соответствии с расписанием. Перед поездкой в аэропорт рекомендуем проверить статус рейса и актуальное время вылета на сайте авиакомпании в разделе «Новости» и поддерживать связь с туристическим оператором».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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