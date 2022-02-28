«Будем выбираться через Стамбул или Ереван», – застрявшие в Европе рассказали о планах

В странах Европы, которая полностью закрыла небо для российских авиакомпаний и частных самолётов из РФ, остаются россияне, уехавшие туда на каникулы или в командировку. Многие из них должны были вернуться домой на днях, однако получили уведомления от авиакомпаний об отмене рейсов.

Так произошло с екатеринбурженкой Александрой, которая ездила навестить школьную подругу в Австрию. «Мне просто прислали уведомление о том, что рейс отменен. Настроение, честно говоря, ниже среднего. Скачала приложения МИД России и «Зарубежный помощник», но пока там не получается зарегистрироваться. Если не будет каких-то вывозных рейсов, а пока информации об этом нет, буду стараться выбраться самостоятельно – через Стамбул или Ереван», – рассказала собеседница «Нового Дня». Она уточнила, что виза у нее действует до середины марта, так что времени на то, чтобы покинуть зону Шенгена, не так много.

В Чехии находятся спортсмены команды «Архангел Михаил», приехавшие на бой в Прагу, который был отменен организаторами турнира из-за опасений провокаций в отношении российских бойцов. «Должны были лететь сегодня «Аэрофлотом», но воздушное пространство закрыли, так что будем искать варианты через Стамбул или другие города Турции. Еще Эмираты не закрыты, страны СНГ. Поэтому подберем варианты, все точно будет хорошо», – сказал в беседе с «Новым Днем» представитель екатеринбургской команды.

Напомним, все страны ЕС закрыли воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Так же поступили Болгария, Северная Македония, Албания, Великобритания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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