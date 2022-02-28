Фонд святой Екатерины передал Екатеринбургу еще 20 скорых (ФОТО)

Станция скорой помощи Екатеринбурга получила еще 20 машин от Фонда святой Екатерины. Это уже третья партия автомобилей, которые передали городу благотворители – основатели фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Торжественная церемония вручения прошла сегодня на площади 1905 года. В ней приняли участие один из основателей Фонда святой Екатерины Андрей Симановский, директор фонда Александр Андреев, замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, министр здравоохранения региона Андрей Карлов, главный врач ССМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

«Много говорилось о необходимости замены старых машин на новые, эта работа, которую ведет фонд святой Екатерины, полезна всем горожанам. Третья партия, 20 автомобилей, обошлась в 114 млн рублей, а суммарно – больше 370 млн рублей», – уточнил Александр Андреев.

Каждая машина – с «полным фаршем», как выразился Пушкарев, т.е. со всем необходимым, чтобы довезти экстренного пациента до стационара. «Это мини-госпиталь на колесах, который оборудован всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи. А что значит вовремя оказать помощь и довезти до больницы пациента? Значит спасти ему жизнь», – заметил Алексей Орлов.

В течение двух последних лет Фонд святой Екатерины вручил городу еще две партии автомобилей скорой – 55 машин, всего же – 75. «Такие события бывают очень редко, но это действительно знаково, с первых дней Фонд святой Екатерины включился в работу с самого начала пандемии, когда не было масок, когда не было перчаток, привозили необходимое, и сегодня, когда возникают вопросы, продолжает помогать. У меня нет слов», – прокомментировал вице-губернатор Алексей Шмыков.

На церемонии не было ни врачей, не фельдшеров, ни медсестер. Из работников скорой – только водители. Как пояснил «Новому Дню» главврач станции Игорь Пушкарев, снять с дежурства даже одну бригаду – немыслимо. «Поэтому только счастливые водители, которые и будут принимать новые машины, – сказал собеседник агентства. – Это уникально для России, когда благотворители покупают для скорой автомобили».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»