На Урале будущих родителей проверят на опасные генетические заболевания

Готовящихся стать родителями уральцев будут проверять на наличие опасных генетических заболеваний, которые могут передаться детям. В рамках исследования медики изучат 50 генов, «поломки» в которых могут провоцировать СМА, муковисцидоз, болезни обмена веществ, развитие злокачественных новообразований.

Так, в клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребенка» на Флотской, 52, будут проводить исследования в семьях, где планируют беременность. «При обнаружении у будущих родителей одинаковых мутаций, ассоциированных с тяжелыми заболеваниями, становится возможным выбрать оптимальный алгоритм планирования беременности, дородовой диагностики, либо максимально раннего, досимптоматического лечения рождённого ребёнка», – уточнили в департаменте информационной политики региона.

Также тестировать будут родственников пациенток Свердловского онкодиспансера, рак у которых спровоцировала мутация в гене BRCA. «Подобная генетическая аномалия повышает риск развития опухолей молочной железы и яичников на 50%. Поэтому дети, сестры и родители заболевшей приглашаются пройти «предупреждающее» генетическое тестирование, по результатам которого формируется индивидуальный график профилактических осмотров, позволяющий вести долговременный мониторинг состояния организма», – пояснили в ДИПе.

Все исследования будут проводиться бесплатно – в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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