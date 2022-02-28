В центре Екатеринбурга вывесили желто-голубые флаги (ФОТОФАКТ)

В центре Екатеринбурга напротив здания министерства культуры Свердловской области вывесили желто-голубые флаги. Стяги развеваются у входа в торговый центр Limmerance, где расположены в том числе офисы подведомственных правительству региона организаций.

Читатель «Нового Дня», сделавший снимок, недоумевает: «Что нам хочет сказать [владелец группы компаний ТЭН, которой принадлежит торговый центр] Сергей Трофимов? Или это просто неудачное совпадение?».

Получить оперативный комментарий представителей ГК ТЭН не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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