В Екатеринбурге полицейские поймали 15-летнего подростка за рулем

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали 15-летнего подростка, который управлял автомобилем без водительских прав. Как выяснилось, ключи от машины подросток тайком забрал у матери.

Несовершеннолетнего водителя поймали вечером 27 февраля на улице Инженерной. Инспекторы ДПС заметил «Ладу Гранту», которая ехала с превышением скорости. Полицейские потребовали остановить машину, но водитель проехал мимо и попытался скрыться. Погоня за ним продлилась две минуты, после чего нарушителя задержали. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали мать подростка, и в ее присутствии составили протокол об отстранении от управления автомобилем. Машину отвезли на спецстоянку, а мать с сыном доставили в отдел полиции. Там женщина рассказала, что сын незаметно взял ключи от автомобиля без разрешения. Сотрудники полиции провели с семьей профилактическую беседу. Материалы были переданы в отдел ПДН для привлечения родителей к административной ответственности.

«За халатное отношение к воспитанию несовершеннолетних родители или законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Кроме этого, в случае если от действий несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами, будет причинен ущерб имуществу других лиц, материальная ответственность ляжет именно на плечи родителей», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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