На первом заседании заксо депутаты утвердят вопросы для Куйвашева

Сегодня в заксобрании Свердловской области состоится первое в 2022 году пленарное заседание.
Из проекта повестки следует, что депутаты утвердят список вопросов, которые направят губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки отчета о работе областного правительства в 2021 году. Когда состоится сам отчет, пока неизвестно – вероятно, уже после того, как будет окончательно решен вопрос об участии действующего губернатора в сентябрьских выборах.
Сегодня же перед народными избранниками выступят с докладами о работе за прошлый год омбудсмен Татьяна Мерзлякова, детский омбудсмен Игорь Мороков и бизнес-омбудсмен Елена Артюх.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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