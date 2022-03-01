Ученый совет УрФУ выразил солидарность жителям ДНР и ЛНР и обещал выделить матпомощь студентам из республик

Ученый совет Уральского федерального университета сделал официальное заявление по ситуации на Украине, выразив поддержку политике президента России. «Университетское сообщество не может оставаться безучастным наблюдателем процесса вытеснения русского языка, русской культуры с территории, связанной с Россией неразрывным родством, и уничтожения людей, уважающих свои традиции, историю, проверенные временем ценности», – говорится в заявлении, опубликованном УрФУ.

Ученый совет выразил солидарность с жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих там. По данным вуза, сейчас в уральском вузе учатся 60 студентов из Донецка и Луганска. Те, кто находятся в Екатеринбурге, получат материальную поддержку.

«Также мы готовы оказывать гуманитарную помощь обучающимся и сотрудникам вузов этих республик, которые учатся и работают в условиях постоянной угрозы их жизни», – говорится в заявлении.

Всех студентов и преподавателей УрФУ призвали критически относиться «к комментариям экстремистского толка и к той информации, которая сегодня публикуется в ряде СМИ, в социальных сетях и на сомнительных ресурсах в интернете». Члены совета просят не раскачивать обстановку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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