российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 09:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Ученый совет УрФУ выразил солидарность жителям ДНР и ЛНР и обещал выделить матпомощь студентам из республик

Ученый совет Уральского федерального университета сделал официальное заявление по ситуации на Украине, выразив поддержку политике президента России. «Университетское сообщество не может оставаться безучастным наблюдателем процесса вытеснения русского языка, русской культуры с территории, связанной с Россией неразрывным родством, и уничтожения людей, уважающих свои традиции, историю, проверенные временем ценности», – говорится в заявлении, опубликованном УрФУ.

Ученый совет выразил солидарность с жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих там. По данным вуза, сейчас в уральском вузе учатся 60 студентов из Донецка и Луганска. Те, кто находятся в Екатеринбурге, получат материальную поддержку.

«Также мы готовы оказывать гуманитарную помощь обучающимся и сотрудникам вузов этих республик, которые учатся и работают в условиях постоянной угрозы их жизни», – говорится в заявлении.

Всех студентов и преподавателей УрФУ призвали критически относиться «к комментариям экстремистского толка и к той информации, которая сегодня публикуется в ряде СМИ, в социальных сетях и на сомнительных ресурсах в интернете». Члены совета просят не раскачивать обстановку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Япония ввела санкции против Путина и российских ведомств / Украина потребует убрать российские войска из Донбасса и Крыма / Цена на газ в Европе взлетела на 25% / Зеленский освободил ряд осужденных с боевым опытом / Минобороны: Россия подчинила украинское небо / Кипр и Греция закрыли небо для российских самолетов / ЕС согласовал поставки оружия на Украину / ЕС утвердил заморозку активов Банка России, а ЦБ РФ запретил иностранцам сделки с ценными бумагами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Донбасс vs Киев, Украина,