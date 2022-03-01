Нарколог рассказал, стали ли уральцы больше пить из-за стрессовой новостной повестки

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин рассказал, стали ли уральцы заливать стресс на фоне негативной новостной повестки алкоголем.

«Учитывая наш менталитет, от нас все время ждут подтверждающих ответов на такие вопросы. Я не могу сказать, увеличилось ли количество алкоголя, принимаемого свердловчанами в ответ на какие-то события. Мы не имеем возможности наблюдать и анализировать в моменте эти события, как и связать их между собой. Статистика покажет. Я совсем недавно приводил простой пример, касающийся празднования Нового года. Серьезное событие, официально сопровождающееся приемом алкоголя, но последствия приема мы наблюдаем через полторы-две недели, когда мы видим, что людям сложно остановиться, – сказал Забродин в ответ на вопрос «Нового Дня». – Я бы не связывал социально-политические события и события, происходящие на алкогольном рынке».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»