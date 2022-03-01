В Екатеринбурге появятся вытрезвители – пока пьяных с улиц увозят скорые

В Свердловской области в скором времени могут появиться вытрезвители – учреждения для тех, кто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, но не требует медицинской помощи. Как рассказал главный нарколог региона Олег Забродин, сейчас с такими людьми работают скорые или полиция.

«Если на улице лежит пьяный человек, звонить надо в скорую помощь или вызывать наряд ППС, если вы убеждены, что это действительно пьяный человек. Разные могут быть состояния и причины того, что человек лежит на улице», – ответил он на вопрос «Нового Дня».

При этом Забродин рассказал, что скоро ситуация изменится. «Несколько лет вопрос создания вытрезвителей обсуждается, у нас есть прямое поручение президента России и законодательство, чтобы в субъекте и в муниципалитетах были такие места, куда могли бы доставлять лиц в состоянии опьянения, не нуждающихся в медпомощи. Совсем недавно у нас проходило совещание на эту тему, руководил совещанием вице-губернатор Павел Креков, и мы приняли решения, что все-таки в Свердловской области должны быть немедицинские вытрезвители. Финансирование этих учреждений будет производиться субъектом – то есть областью, но располагаться они будут в муниципалитетах и подчиняться будут главам муниципальных образований. Сейчас по поручению замгубернатора решается вопрос, готовятся документы, как этот процесс в регионе будет узаконен», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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