В полиции Екатеринбурга заявили о снижении преступности среди мигрантов

В Екатеринбурге в 2021 году уровень преступности среди мигрантов снизился на 25,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель начальника городского УМВД Андрей Швыдченко, выступая на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга. За минувший год городская полиция зарегистрировала 501 преступление, совершенное мигрантами.

В основном, речь идет о кражах. К примеру, гастарбайтер находил на улице утерянную банковскую карточку и расплачивался ею в магазине. Также в УМВД зафиксировано 38 преступлений в сфере оборота наркотиков. Пойманные наркокурьеры-иностранцы прибывали в Екатеринбург на короткий срок из других регионов России, доложил Швыдченко. По его словам, значительную часть таких преступлений совершают выходцы из Средней Азии: таджики, киргизы и узбеки.

Также снизилось на 12% число преступлений в отношении мигрантов – 117 уголовных дел за год. В основном это были драки и побои из-за личных конфликтов.

В 2021 году на миграционный учет в Екатеринбурге было поставлено более 214 тысяч иностранцев – это почти в два раза больше, чем в 2020 году. При этом сразу на 18% выросло количество преступлений в сфере незаконной миграции: фиктивная постановка на учет и незаконная прописка гастарбайтеров. Андрей Швыдченко заявил, что для профилактики правонарушений полиция регулярно проводит рейды по местам массового проживания и трудоустройства мигрантов, проверяет условия жилья, трудовые договоры. Если приезжий иностранец за год совершил два и более грубых административных правонарушения (хулиганство или распитие алкоголя в общественных местах), ему грозит депортация на родину. За минувший год из Екатеринбурга по этой причине выдворили 467 иностранных граждан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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