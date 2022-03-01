Русских детей буллят в школе, а работникам отказывают в пользу украинцев. Как сейчас относятся к россиянам в Европе

В Европе нарастает агрессия к обычным россиянам – тем, кто живет и работает там, и даже к туристам. «Новый День» поговорил с русскими, которые сейчас находятся за рубежом, и выяснил, как изменилось отношение к ним.

«Я сейчас нахожусь в Австрии, живу у друзей в небольшом городке, пока тут все спокойно, никто здороваться не перестал и ни в чем не обвиняет. А вот моя подруга находится в Германии, и там ситуация совсем иная – она работает сиделкой в Доме пожилого человека, и ее подопечные заявили, что лишь потому что она хорошо справляется со своими обязанностями, ее не будут «ненавидеть, как Путина». И в этом учреждении украинским сотрудницам предлагают работу в первую очередь – при прочих равных им отдают предпочтение перед другими эмигрантами, но это сейчас и понятно. Другая приятельница тоже живет в Германии в маленьком поселении, практически деревне – с ней перестали здороваться соседи», – рассказала «Новому Дню» путешественница Александра.

Россиянка Елена, много лет живущая в Италии, отметила в беседе с агентством, что очень быстро почувствовала изменение отношения к ней. «Меньше двух лет назад соседи с восторгом говорили о русских, которые прилетели спасать их от страшной болезни – когда начался коронавирус и приехали российские военврачи. Тогда говорили: «Какие ваши молодцы, спасибо им». Теперь моего ребенка буллят в школе. Говорят – ты русский, как вы могли такое с Украиной сделать. Как будто мальчик принял это решение», – сказала собеседница «Нового Дня».

Впрочем, не всем русским в Европе сейчас приходится сталкиваться с изменением отношения. «Я живу в Швейцарии, новостей особо не читала никогда и сейчас этим не увлекаюсь, у нас все нормально. В нашей деревне все здороваются, улыбаются, все ок, до работы я добираюсь полтора часа на электричке – и по пути мне не встречались люди, которые бы кинулись меня осуждать, потому что я русская. Клиенты ко мне тоже идут, как обычно – я работаю в сфере красоты, так что, к счастью, все нормально», – рассказала Светлана.

Екатеринбург, Елена Сычева

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