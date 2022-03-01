Уральцы взяли 14 медалей на чемпионате России по самбо

Уральцы завоевали 14 медалей на чемпионате России по самбо, который прошел с 24 февраля по 1 марта в Верхней Пышме. Самым результативным для команды региона получился заключительный день соревнований. Золотые медали заработали Дамир Шамсутдинов из клуба самбо УГМК и Дарья Речкалова из екатеринбургской СШОР по самбо и дзюдо, а ее коллега и соперница по финалу Алена Прокопенко получила серебро. Алексей Клюкин и Дмитрий Торгашов, которые также представляют КС УГМК, удостоились бронзовых наград. Ранее чемпионами стали их одноклубники Станислав Скрябин и Антон Брачев, а также екатеринбурженки Екатерина Хасанова и Олеся Посылкина.

Серебряные медали взяли верхнепышминцы Владимир Гладких и Рамед Гукев. «Бронза» была на счету их одноклубника Аймергена Аткунова, а также екатеринбурженок Гульфии Мухтаровой и Альбины Чоломбитько.

Победителей ждет Чемпионат мира в ноябре. Кроме того, успешное выступление свердловских спортсменов позволило региону опередить все остальные субъекты РФ в общем зачете, а также принести победу сборной УрФО среди федеральных округов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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