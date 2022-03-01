«Драконовские ставки их убьют»: в заксо обсудили будущее уральских предприятий в новых реалиях

Ключевая ставка в 20%, установленная в ответ на западные экономические санкции, в сочетании с самими этими санкциями могут крайне негативно сказаться на промышленности и сельском хозяйстве Свердловской области. Необходимо донести до государства понимание, что предприятия реальной экономики не выживут без льготных кредитов.

Как рассказал сегодня «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер из комитета заксо по аграрной политике, именно высокая кредитная ставка – самая большая сложность уральских аграриев перед началом посевной. «ГСМ Свердловская область обеспечена полностью, семена свои – что касается зерновых и картофеля. Есть только небольшие сложности по семенам овощей – капуста, морковь, свекла. В основном их поставляли из Голландии. Что касается запчастей к технике, эти вопросы, думаю, решаемы, Китай может быстро подсуетиться и заместить. Кроме того, сельскохозяйственная отрасль одна из самых защищенных, так как более ранние санкции дали нам возможность перестроиться. Но самая большая проблемы – кредиты. Кредиты по 20 процентов годовых и выше – это драконовская мера по отношению к сельхозпредприятиям, их это убьет. Надо на законодательном уровне решать вопрос, чтобы предприятиям реального сектора выдавались льготные кредиты, по ставке не более 3-5% годовых, но это должно решаться на уровне Федерации», – считает депутат.

Бизнес-омбудсмен Елена Артюх, которая сегодня выступала в заксо с отчетом о своей работе в 2021 году, в конце выступления тоже затронула грозящие российской экономике проблемы. «В текущей геополитической ситуации с учетом вводимых экономических санкций перспективы для бизнеса, очевидно, проявятся в самое ближайшее время,– заявила она. – От государства требуются сейчас не просто меры поддержки, а адекватные текущей ситуации условия ведения предпринимательской деятельности вообще. Предлагаю экономическому блоку областного правительства и депутатам профильных комитетов обсудить это во взаимодействии с бизнесом – как системообразующим, так и средним, и малым. Нам вместе надо подготовить предложения с целью недопущения ухудшения».

Елена Артюх добавила, что, на ее взгляд, необходимо обозначить цель: не только не пересматривать ставки по уже заключенным кредитам (этот вопрос уже решен), но и установить фиксированную или субсидируемую ставку для промышленных предприятий и предприятий сельского хозяйства.

Председатель промышленного комитета заксо Альберт Абзалов в разговоре с «Новым Днем» отметил, что в Свердловской области очень много предприятий ОПК. «Учитывая ситуацию, в плане загрузки у них в обозримом будущем проблем не будет. Правда, такие предприятия, как Ростех, уже под санкциями. Но насколько я понимаю, в последние годы в ОПК все сделано, чтобы не зависеть от импортных комплектующих. Возможно, гражданским предприятиям будет сложнее, хотя пока конкретные пострадавшие мне неизвестны. Но сегодня на заседании уже поднимался вопрос, что какие-то отрасли не так развиты, как ОПК. Им нужна поддержка, льготные кредиты, особенно тем, кто занимается импортозамещением. Возможно, это станет импульсом для нового развития нашего станкостроения», – сказал Абзалов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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