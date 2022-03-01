В выходные на Урале похолодает до -18

В Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается похолодание. Основные морозы придутся на выходные. До четверга, по данным Гидрометцентра России, будет солнечно, днем столбики термометров будут подниматься до +2 градусов.

С пятницы придет облачность, температура воздуха начнет понижаться, в субботу днем ожидается до -1 °C, а в воскресенье резко похолодает – сразу до -10. В ночь с воскресенья на понедельник будет -18, а 8 марта днем будет только -14 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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