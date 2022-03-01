Таможня объяснила, как закрытие неба скажется на поставках цветов к 8 Марта

В пресс-службе Уральского таможенного управления рассказали, как закрытие неба над Европой для российских перевозчиков и ответный блок для стран ЕС со стороны РФ скажутся на поставках цветов, в частности, 8 Марта. Так, на Урал отменен рейс с 95 тоннами свежесрезанных растений из Амстердама. Однако на таможне объяснили, что число рейсов с цветами и так снижалось за последние четыре года.

«С 2018 года постепенно снижался вес и стоимость свежесрезанной продукции, доставляемой из-за границы на Урал воздушными бортами. Так в феврале 2018 года в Екатеринбурге таможенники оформили 681 тонну цветов на 5,4 миллиона долларов США. В 2021 году – 516 тонн на 3,8 миллиона долларов США», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что поставщики цветов при этом даже нарастили экспорт в Россию – только за январь-февраль 2022 года импорт цветочной продукции на Урал вырос на 28% и достиг 838 тонн. «Почти половина цветочной продукции прибыла из Амстердама автомобильным транспортом, что в новинку для нашего региона», – пояснил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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