Эпидемия ОРВИ пошла на спад: за неделю стало на треть меньше заболевших

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 43,4 тысячи заболевших разными ОРВИ – это на треть меньше, чем неделей ранее. Эпидпорог по-прежнему превышен, но всего на 7,5%, а не на 90%, как месяц назад.

«В структуре заболеваемости 35,2% составляют дети. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей 0-2 лет, далее – дети 3-6 лет, на 3 месте – дети 7-14 лет», – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В лабораториях за неделю обследовали 160 человек. В половине случаев был выявлен SARS-CoV-2 (коронавирус), также выделены риновирусы, аденовирусы, РС-вирус, боковирус.

В Екатеринбурге за последнюю неделю зарегистрировано 14 905 случаев, что ниже эпидпорога на 20,5%.

В то же время в Свердловской области отмечен рост заболевших пневмонией: за неделю – 1824 человека (+32,5%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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