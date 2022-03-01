Здание техникума бесплатно отдадут церкви

Депутаты заксобрания дали согласие на передачу здания Режевского политехникума православному приходу во имя Святого Иоанна Предтечи.

Как заявил министр образования Юрий Биктуганов, объект передается в связи с федеральным законом о возвращении церковного имущества – до революции в этом здании была церковь, и епархия предоставила соответствующие архивные документы. Площадь здания – 3,1 тысячи кв. м, кадастровая стоимость – 27,4 млн рублей.

Поскольку у депутатов появились вопросы, Биктуганов добавил, что классы и учебное оборудование уже перенесены в другое здание техникума. «Мы не потеряли ни одного студента, образовательные программы реализуются в том виде, в каком были», – заявил он и подчеркнул, что не принимать это решение нельзя, иначе депутатов можно будет засудить за нарушение федерального закона.

За проголосовали 29 депутатов, против – один, 8 – воздержались, еще один – не голосовал.

Реж, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»