По Пушкинской карте теперь можно сходить на концерт Гарика Сукачева

Билеты на рок-концерты в Екатеринбурге теперь можно покупать по Пушкинской карте. Такая функция стала доступна сегодня.

Ранее по Пушкинской карте можно было купить билеты только на некоторые мероприятия, проходящие в Свердловской области. К примеру, бесплатно можно было попасть на спектакль в государственном театре, выставку в музее, концерт классической музыки. На концерты рок и поп музыкантов билеты по Пушкинской карте купить было нельзя.

С сегодняшнего дня по Пушкинской карте можно оплатить концерты рок и поп-звезд. Сегодня корреспонденту «Нового Дня» удалось по Пушкинской карте оплатить билет на концерт группы Lumen, Михаила Горошенева и Вячеслава Бутусова.

Очевидно, список мероприятий расширило Министерство культуры РФ. Оперативно получить комментарий в минкульте Свердловской области «Новому Дню» не удалось.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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