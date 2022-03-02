Минувший февраль в Свердловской области стал одним из самых теплых в столетии

Средняя температура февраля 2022 года в Свердловской области превысила климатическую норму на 6-8 градусов. Такой же и еще более теплый февраль в Екатеринбурге наблюдался в этом столетии еще три раза: в 2002, 2016, 2020 годах.

«Оттепели в последний период февраля случаются нередко, а для марта это явление обычное, особенно для его второй половины. Бывают годы, когда в конце марта в южных районах Свердловской области уже сходит снежный покров (2008 год). Согласно средним многолетним значениям, температура воздуха от начала к концу марта повышается на 9-10 градусов: средняя суточная температура в начале месяца -10…-11 °C, к концу -1», – сообщили в уральском гидрометцентре.

Впрочем, весеннее тепло задержится ненадолго. Уже к 5 марта с севера Европейской территории России придет циклон, который вместе с южным циклоном образует глубокую воронку низкого атмосферного давления. Обширный объединенный циклон охватит Урал и Западную Сибирь, вызовет значительные снегопады, порывистый ветер и последующее похолодание. Температура воздуха, начиная с воскресенья, понизится, и большая часть следующей недели на Среднем и Южном Урале пройдет при температуре ночью -15…-20 °C, возможны морозы до -25 градусов, днем столбики термометра покажут от -6 до -13°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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