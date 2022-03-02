В России отменили проверку систем оповещения

Во всех городах России сегодня должна была пройти проверка систем оповещения – по плану сирены должны были завыть ещё до полудня, однако этого не произошло. «Во всех субъектах страны будут перенесены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, запланированные на 2 марта. Такое решение принято в МЧС России на заседании рабочей группы правительственной комиссии», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сирена проверяют несколько раз в год. Услышав тревожный звук, человек должен включить радио или телевизор, в случае ЧС будут передавать сообщения о порядке действий.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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