Жители Екатеринбурга жалуются на гололед даже в центре города

Из-за перепада температур в Екатеринбурге на улицах образовался гололед. Жители жалуются, что даже в центре города тротуары не посыпаны и не почищены. В мэрии отчитываются: только за сутки для предотвращения гололеда на дороги и тротуары высыпали 4,4 тонны противогололедных материалов и около 32 тонн фракционного песка.

«На Малышева от Вайнера до Хохрякова – сплошная катушка. Не обойти никак. Люди не идут, а просто скользят», – рассказывают екатеринбуржцы.

«В центре еще хоть что-то чистят, на окраинах – сплошной лед», – говорят горожане.

Автолюбители жалуются, что во дворах скопились горы снега, который стал рыхлым. Машины буксуют и не могут выехать.

В мэрии Екатеринбурга сообщают, что активно борются с гололедом и продолжают вывозить снег. По данным пресс-службы, вчера днем на полигоны вывезли 2639 тонн, ночью – еще 4757 тонн.

«Для обеспечения безопасных условий движения на дорогах было израсходовано 4,4 тонны противогололедных материалов и около 32 тонн фракционного песка», – добавили в пресс-службе горадминистрации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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