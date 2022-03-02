Свердловчане не попали в число россиян со стабильной финансовой ситуацией

Свердловская область не попала в топ-35 регионов по кредитному благополучию населения, то есть у ее жителей после ежемесячных платежей по кредитам на жизнь остается меньше денег, чем у большинства соседей. Такое исследование провел ФоРГО. Это связано с тем, что объем кредитов свердловчан в январе 2022 года, по данным Центробанка, составил 44 млрд 991 млн рублей – больше, чем во всех соседних регионах.

Самым благоприятным в УрФО в этом отношении стал Ямал (3-е место по России). В этом регионе стоимость потребительской корзины – 22 440,5 рублей в месяц, средняя зарплата – 107 162 рубля. Кредитов к январю 2022 года у ямальцев было на 9 млрд 951 млн рублей. Эксперты ФоРГО посчитали, что если разделить эту сумму на зарплату всех работающих ямальцев, то в среднем каждый из них должен ежемесячно платить 45 325 рублей. Таким образом, после уплаты по кредитам среднестатистическому работающему ямальцу остается на жизнь 61 836 рублей, или 2,7 потребительских корзины.

На 12-м месте по России – ХМАО-Югра. При размере потребительской корзины 21091 рубль, средней зарплате 75 845 рублей и ежемесячной кредитной нагрузке 40 236 рублей хантыйцы могут себе позволить 1,688 потребительской корзины. Общий объем кредитов жителей ХМАО – 24 млрд 875 млн рублей.

У челябинцев сравнительно невысокие стоимость потребительской корзины – 16 327 рублей и средняя зарплата – 44802 рубля. Банкам челябинцы должны в общей сложности 30 млрд 655 млн рублей. После ежемесячных взносов, сосчитали эксперты, у них остается в среднем 21 854 рубля, или 1,338 потребительской корзины. Южный Урал – на 25-м месте.

Еще три региона УрФО в «благополучный» топ-35 не попали. Так, в Свердловской области общий объем кредитов физлицам на 1 января 2022 года – 44 млрд 991 млн рублей, минимальная стоимость жизни – 17515 рублей в месяц, средняя зарплата – 49 692 рубля, число работающих (по данным Росстата) – 1 млн 445 тысяч 884 человека. При таком раскладе на уплату взносов по кредитам у среднестатистического свердловчанина уходит больше 30 тысяч рублей (около 60%), а на жизнь остается меньше 20 тысяч, или 1,07 потребительской корзины.

Для сравнения, первую строчку в рейтинге занял Магадан: потребительская корзина – 25 706 рублей, средняя зарплата – 126 821 рубль, затраты на кредиты – 31,74% или 40 256 рублей, свободные средства – 86 564 рубля.

Екатеринбург, Салехард, Челябинск, Ханты-Мансийск, Елена Владимирова

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