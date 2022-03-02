Екатеринбуржцам напомнили, как подать заявку на подключение участков к газу

В Екатеринбурге по программе догазификации подано уже 518 заявок. Сети по заявлению горожан протянут до границ земельного участка, тянуть до дома нужно за свой счет, но за это можно получить компенсацию.

По программе догазификации, которая начала работать осенью 2021 года, газовые сети бесплатно могут протянуть до земельного участка. Главное – чтобы земля находилась на территории газифицированного населенного пункта. Заявку можно подать на официальном сайте оператора газификации, портале госуслуг или обратившись в АО «Екатеринбурггаз» (улица Белинского, 37), сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. К заявке нужно прикрепить: ситуационный план земельного участка (можно сделать самостоятельно); копию документа, подтверждающего право собственности на участок и домовладение; копии паспорта и СНИЛС.

«В городе планируется осуществить догазификацию более чем 2 тысяч домовладений. На сегодняшний день в Екатеринбурггаз поступило 518 заявок о заключении договоров технологического присоединения», – рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Екатеринбурга Александр Брагин.

В горадминистрации напоминают, что подключать газ в границах земельного участка, покупать и монтировать оборудование екатеринбуржцы будут за свой счет. Но есть категории, которым министерство социальной политики Свердловской области выплачивает компенсацию 70 тысяч рублей. Это люди, получающие соцпомощь: пенсионеры, малоимущие, инвалиды и другие.

Как ранее писал «Новый День», в октябре 2021 года начали действовать новые правила бесплатного подключения участков к газораспределительным сетям. В газифицированных городах и селах земельные участки должны присоединить к сетям до 2023 года. В Свердловской области был создан даже план-график газификации, который включает населённые пункты, улицы и конкретные дома. Увидеть его можно на сайте. Там же есть условия техприсоединения к газовой инфраструктуре, сроки подведения сетей, а также примерная смета на подключение газа внутри земельного участка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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