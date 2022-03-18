Продают по курсу 113 рублей за евро. В Екатеринбурге появились «серые» обменники

В Екатеринбурге появились «серые» обменники валюты – после того, как Центробанк России запретил частным клиентам банков покупать евро и доллары до сентября этого года: снять наличность в зарубежных валютах могут только те, у кого были заведены соответствующие счета до 8 марта, и при этом не больше пяти тысяч долларов. Затем появились Telegram-каналы, которые предлагают купить американскую и европейскую валюты. Однако это незаконно – операции с долларами и евро, в том числе – продажа и покупка, возможны только через банки.

Так, один из каналов предлагает привезти валюту на дом (или по любому указанному адресу). Минимальная сумма для обмена в рублях – 50 тысяч. За эти деньги покупателю предлагают чуть больше 400 евро, т.е. курс продажи составляет около 113 рублей за евро.

Примечательно, что наказать за незаконные валютные операции могут как продавца, так и покупателя – обоих по ст. 15.25 КоАП РФ. За это грозит штраф в размере 75-100% от суммы операции. Организаторы телеграм-обменников также рискуют попасть под статьи Уголовного кодекса РФ, например, ст. 171 «Незаконная предпринимательская деятельность» или ст. 172 «Незаконная банковская деятельность». Наказания по этим статьям уже суровее – штрафы доходят до миллиона рублей, а также есть риск отправиться в колонию на семь лет.

Впрочем, пока что для граждан не собираются вводить дополнительные наказания за незаконные валютные операции, рассказал в своем телеграм-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Добавим, что у россиян также остаются вполне легальные способы купить валюту. Первый – для поездки в загранкомандировку, в этом случае юрлицо может приобрести до пяти тысяч долларов для оплаты расходов своего сотрудника. Второй – покупка валюты безналичным способом через брокерский счет или приложение банка на бирже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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