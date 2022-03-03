Под Нижним Тагилом автобус с детской хоккейной командой улетел в кювет, у одного из детей – перелом позвоночника (ФОТО)

В Свердловской области автобус, который перевозил детскую хоккейную команду, вылетел на встречку, врезался в ограждение и перевернулся в кювет. Серьезную травму получил один из 14-летних подростков: ребенка с переломом позвоночника увезли в больницу Нижнего Тагила.

Авария произошла вчера вечером на 144-м км автодороги Екатеринбург – ​ Нижний Тагил – Серов. Известно, что детская хоккейная команда – 17 детей и двое сопровождающих взрослых – на автобусе Iveko возвращались с соревнований из Каменска-Уральского в Кушву. За рулем автобуса был 61-летний водитель, который, по всей видимости, отвлекся от дороги. Автобус на скорости 85 км/час выехал на встречную полосу, там врезался в ограждение, после чего опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП травмы получил 14-летний мальчик. С переломом позвоночника ребенок доставлен в​ Центральную городскую больницу № 2 Нижнего Тагила. В момент ДТП мальчик был пристегнут поясным ремнем безопасности. Водитель и остальные пассажиры в аварии не пострадали», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель пояснил автоинспекторам, что отвлекся на тренера, из-за чего и потерял управление. Мужчину проверили на опьянение, он был трезв. Стаж вождения по категории D составляет 30​ лет. Ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Сотрудники технического надзора выявили нарушение режима труда и отдыха у водителя, в отношении мужчины составили административный материал по ч.3 ст. 11.23 КоАП РФ и по ч.3 ст. 12.31.1 за нарушение прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса, также вынесено определение о возбуждении административного дела по данной статье в отношении индивидуального предпринимателя, оказывавшего услугу по организованной перевозке детей», – сообщили в УГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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