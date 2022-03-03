Светофоры Екатеринбурга не отключатся из-за сбоев работы иностранного софта

В Екатеринбурге все светофоры подключены к единой системе, которая работает только на российском программном обеспечении, поэтому ей не угрожают перебои в работе иностранного софта, которые прогнозируются из-за санкций в отношении России. Об этом «Новому Дню» сообщил директор Центра организации движения Данил Меркулов в ходе пресс-тура.

«Программных средств, которые мы используем, много. Но основное, которое используется для работы светофоров, – отечественного производства. Оно разработано еще в 90-е годы, постоянно модернизируется. В этом смысле мы к иностранному софту не привязаны. В течение двух лет последних весь софт, который закупается для дорожной сферы, должен быть аккредитован в российском реестре», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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