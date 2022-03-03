В Екатеринбурге отменили цветочный базар и ярмарки

Администрация Екатеринбурга отменила ярмарку на площади 1905 года, которая должна была состояться 5 и 6 марта. Также городские власти отказались от проведения цветочного базара на пересечении Театрального и Банковского переулков. Распродажу цветов готовили к Международному женскому дню. Предполагалось, что цветочная ярмарка будет работать с 5 по 8 марта.

В пресс-службе мэрии сообщили, что отмена мероприятий связана с ограничениями «антиковидного» указа губернатора. Из-за подъема заболеваемости Covid-19 в Свердловской области с 27 февраля по 7 марта запрещены массовые публичные собрания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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