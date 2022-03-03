Биг-дата или автомобилисты? Кого слушают организаторы дорожного движения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на дорогах установлены 75 детекторов трафика, которые позволяют анализировать транспортные потоки и менять схемы движения в зависимости от ситуации. Например, участок от Гурзуфской – Московской до Шейнкмана автомобили прежде проезжали за шесть минут, а теперь – за 2,5 минуты. Это стало возможным после анализа происходящего в квартале и введения переменного движения – на Шейнкмана.

«Мы учитываем при своих расчетах, что все – и автомобилисты, и пешеходы, – соблюдают правила, тогда дорожное движение становится более упорядоченным. Конечно, если добавлять транспорт, ездить станет сложнее. Улиц, работающих в режиме перегрузки, у нас большая часть. Резерв для оптимизации составляет порядка 10%», – сказал сегодня во время пресс-тура директор Центра организации движения Данил Меркулов.

По его словам, в центре принимают и рацпредложения от екатеринбуржцев. «У нас одна из задач диспетчера – прием заявок от граждан. Люди обращаются, говорят, что что-то можно поменять и улучшить. Бывает, после анализа этих обращений мы вводим изменения. Но чаще люди пишут, что надо предоставить им преимущество, но если посмотреть вокруг, оказывается, что есть другие люди, которым надо ехать тоже», – сказал он «Новому Дню».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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