Спрос на «Мир». Банкиры ждут роста открытия карточных счетов российской платежной системы

В банках не наблюдается ажиотажного спроса на карты российской платежной системы «Мир», несмотря на возможные проблемы в работе Visa и MasterCard, связанные с санкциями в отношении России после начала спецоперации на Украине. В частности, как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Промсвязьбанка», который также попал в санкционные списки, изменений в спросе нет, но ситуация вскоре может поменяться.

«На текущий момент в уральском филиале мы не фиксируем резкого роста спроса на карты платежной системы «Мир» со стороны наших клиентов, но ожидаем увеличения спроса в ближайшее время. Карту можно оформить не только в офисе, но и выпустить в мобильном и интернет-банке ПСБ. Причем как физический пластик, так и виртуальную карту, которую можно сразу подключить к системе бесконтактной оплаты MirPay для устройств на мобильной операционной системе Android», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»