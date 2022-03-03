Instagram заполонила антироссийская пропаганда под видом рекламы

Пользователи сервиса Instagram, которые не включили VPN-приложения, сообщают об огромном количестве пропагандистской рекламы, которая продвигается через рекламные сервисы.

«Листаю сториз – рекламы огромное количество. Одна живая сториз, одна – рекламная. И вся реклама пропагандистская, антироссийская. Причем подписана эта реклама так, будто распространяется от официальных ведомств и русских СМИ», – рассказал пользователь Instagram Семен.

Те, кто включил VPN, этого не видят. «Я смотрю только под VPN – у меня реклама платьев, детской одежды, в общем, все, как обычно», – уточнила пользовательница Екатерина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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